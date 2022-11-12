Калининград, , 14:27 — REGNUM Калининград вслед за остальными регионами РФ вводит бесплатное посещение детских садов для детей мобилизованных. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление 11 ноября подписала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Обучение мобилизованных Александр Куликов © ИА REGNUM

«Я подписала постановление о том, что дети военнослужащих, которые были мобилизованы по указу президента, будут освобождены с 1 ноября от платы за детские сады. Эта история будет продолжаться до тех пор, пока жители города Калининграда, которые мобилизованы по указу президента, несут военную службу», — отметила Елена Дятлова.

Ранее, власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самарской, Кировской, Пензенской областей, а также Татарии, Бурятии и других регионов РФ ввели дополнительные льготы для семей мобилизованных в виде бесплатного одноразового питания в школах, а также бесплатного посещения детсадов. В Калининграде же не торопились с постановлением.

Напомним, в связи с частичной мобилизацией президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что граждане, призванные в ряды российской армии или самостоятельно записавшиеся в добровольческие отряды для участия в СВО, приравниваются в правах на льготы к профессиональным военнослужащим. Соответственно, и семьи всех участников СВО могут рассчитывать на те же льготы и гарантии, которые положены военнослужащим.

В документе прописаны: единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, освобождение от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения службы, освобождение от платы за жилье, коммунальные услуги и другие льготы.

Однако президент отметил, что главы субъектов могут самостоятельно вводить в своих регионах дополнительные льготы для семей мобилизованных.

Так, мэр Калининграда Антон Алиханов увеличил единовременную выплату для каждого мобилизованного и для их семей до 100 тысяч рублей. Также он сообщил, что почти на 250 млн закупается дополнительное оборудование и обмундирование, от термобелья до бронежилетов и аптечек. Кроме того, губернатор предложил отказаться от новогодних торжеств и отправить эти деньги на помощь участникам СВО.