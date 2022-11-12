Тосно, Ленинградская область, , 14:06 — REGNUM Неизвестный преступник железным прутом пробил голову главе Красноборского поселения Тосненского района Ленинградской области Александру Канцереву, сообщил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Нападение на 57-летнего Канцерева было совершено вечером 11 ноября. Пострадавшего с тяжелыми переломами костей черепа и ушибами груди доставили в больницу в Санкт-Петербурге.

По данным издания 47 news, это не первое нападение в отношении чиновника. В 2021 году неизвестный поджёг баню на участке Канцерева. Огонь повредил 140 квадратных метров, при этом во время пожара дверь дома, где находился глава с семьей, была подпёрта снаружи. Ущерб оценили в 10 млн рублей.