Анкара, , 14:05 — REGNUM Проход через Керченский пролив в Азовское море судов, которые были загружены за пределами России, запретили власти РФ. Об этом 12 ноября рассказали в главном управлении по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Керченский пролив Usgs.gov

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — приводит слова представителя турецкого ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что верфь Emperium в Ленинградской области построит пять катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser для перевозчика АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» («дочка» одной из крупнейших российских круизных компаний «ВодоходЪ»).