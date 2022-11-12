Анкара, 12 ноября 2022, 14:05 — REGNUM Проход через Керченский пролив в Азовское море судов, которые были загружены за пределами России, запретили власти РФ. Об этом 12 ноября рассказали в главном управлении по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — приводит слова представителя турецкого ведомства ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что верфь Emperium в Ленинградской области построит пять катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser для перевозчика АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» («дочка» одной из крупнейших российских круизных компаний «ВодоходЪ»).