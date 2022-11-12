Москва, , 14:03 — REGNUM Видеозапись попадания российского барражирующего боеприпаса типа «Ланцет» по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) 9К35 «Стрела-10» киевских нацистов в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР) заснял один из военных ВСУ. Запись 12 ноября опубликована в телеграм-канале «Dambiev».

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российский беспилотник наносит удар по ЗРК киевских боевиков, после чего над последним поднимается густой чёрный дым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский Государственный пограничный комитет сообщил, что в настоящее время боевики ВСУ продолжают минировать территории, которые прилегают к границе с Белоруссией.