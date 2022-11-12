12 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В метрополитене Санкт-Петербурга 12 ноября на красную линию запустили первый новый состав «Балтиец», который сделает поездку в метро более комфортной. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как под звуки оркестра «Балтиец» отправился в свой первый рейс.

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

На платформу станции метро «Балтийская» состав прибыл с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Вместе с главой города первыми пассажирами «Балтийца» стали члены городского правительства и представители «Трансмашхолдинга», где делается новый поезд.

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очень комфортно и удобно находиться в этом вагоне, но прежде всего изменена ширина дверей, чтобы было удобнее входить. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Александр Беглов.

Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

К запуску состава подготовились основательно. На платформе «Балтийской» выстроились учащиеся Санкт-Петербургского колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта, а также курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Оркестр Ленинградской военно-морской базы добавил церемонии торжественности. Даже после её окончания музыканты продолжали играть, собрав заинтересованных пассажиров подземки.

Торжественная церемония запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга сообщил, что мнения петербуржцев о новом составе будут учтены при его дальнейшей модернизации. В городе запустят опрос, чтобы узнать, какие опции необходимо добавить в вагоны для еще более комфортных поездок.

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

На платформе станции состав не задержался, так как петербургское метро должно функционировать без задержек. «Балтиец» сразу же отправился дальше, в сторону станции «Технологический институт-1».

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Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Состав «Балтиец» произведён на АО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Конструкция поезда более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих. Кабина машиниста снабжена системой вентиляции с обеззараживанием воздуха. Двери вагона обрамлены светодиодной лентой, которая будет сигнализировать об их открытии и закрытии. Узнать о маршруте следования поезда пассажиры смогут с помощью жидкокристаллических блоков в вагонах.

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Пассажир метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что контракт между Петербургом и «Трансмашхолдингом» подписан в августе 2022 года. В рамках него город получит 950 современных вагонов метро. Их поставки, по словам Беглова, позволят обновить порядка 50% подвижного состава метро.

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