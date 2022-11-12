Санкт-Петербург, 12 ноября 2022, 13:49 — REGNUM В метрополитене Санкт-Петербурга 12 ноября на красную линию запустили первый новый состав «Балтиец», который сделает поездку в метро более комфортной. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как под звуки оркестра «Балтиец» отправился в свой первый рейс.

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM

На платформу станции метро «Балтийская» состав прибыл с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Вместе с главой города первыми пассажирами «Балтийца» стали члены городского правительства и представители «Трансмашхолдинга», где делается новый поезд.

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очень комфортно и удобно находиться в этом вагоне, но прежде всего изменена ширина дверей, чтобы было удобнее входить. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Александр Беглов.

Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM

К запуску состава подготовились основательно. На платформе «Балтийской» выстроились учащиеся Санкт-Петербургского колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта, а также курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Оркестр Ленинградской военно-морской базы добавил церемонии торжественности. Даже после её окончания музыканты продолжали играть, собрав заинтересованных пассажиров подземки.

Торжественная церемония запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Торжественная церемония запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга сообщил, что мнения петербуржцев о новом составе будут учтены при его дальнейшей модернизации. В городе запустят опрос, чтобы узнать, какие опции необходимо добавить в вагоны для еще более комфортных поездок.

Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM

На платформе станции состав не задержался, так как петербургское метро должно функционировать без задержек. «Балтиец» сразу же отправился дальше, в сторону станции «Технологический институт-1».

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Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Состав «Балтиец» произведён на АО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Конструкция поезда более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих. Кабина машиниста снабжена системой вентиляции с обеззараживанием воздуха. Двери вагона обрамлены светодиодной лентой, которая будет сигнализировать об их открытии и закрытии. Узнать о маршруте следования поезда пассажиры смогут с помощью жидкокристаллических блоков в вагонах.

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Пассажир метро
Пассажир метро
Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что контракт между Петербургом и «Трансмашхолдингом» подписан в августе 2022 года. В рамках него город получит 950 современных вагонов метро. Их поставки, по словам Беглова, позволят обновить порядка 50% подвижного состава метро.

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