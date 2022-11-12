Москва, 12 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Запас препаратов как минимум на четыре месяца поручил сформировать регионам РФ российский Минздрав. Об этом 12 ноября рассказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырёхмесячного запаса лекарственных препаратов», — сказал он.

При этом глава Минздрава уточнил, что российское производство препаратов в данный момент увеличивается высокими темпами, и подчеркнул, что, несмотря на некоторые задержки по зарубежной продукции из-за логистических цепочек, в нашей стране не имеется каких-либо отказов или больших угроз в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября по решению суда в Татарии была уничтожена партия незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов.