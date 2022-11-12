Самара, 12 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. 12 ноября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гленн Бейл

На матч назначена бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Резервный арбитр — Сергей Куликов.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Фернандо Костанца, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Глен Бейл, Максим Витюгов, Роман Ежов, Амар Рахманович, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Владислав Шитов.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Даниил Уткин, Данил Глебов, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз.

В текущем сезоне 18-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев принял участие в десяти матчах РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

В последний раз команда Валерия Карпина встречалась с самарским коллективом 17 сентября в матче 10-го тура чемпионата. Тот матч завершился минимальной победой «желто-синих», а забитыми мячами отметились Хорен Байрамян (1’ Алексей Миронов), Дмитрий Полоз (67’ пенальти) и Сергей Пиняев (12’ Максим Глушенков).