Херсон, 12 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Видеозапись передвижения колонны бронированной техники НАТО киевских боевиков в Херсонской области опубликовал 12 ноября телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль HMMWV-M998, США

На выложенных в интернет кадрах запечатлены передвигающиеся в Херсонской области десятки единиц натовской бронетехники, включая бронемашины HMMWV с противотанковыми комплексами TOW производства США.

Кроме того, также показана колонна десантно-штурмовых подразделений киевских боевиков, передвигающихся на бронеавтомобилях Wolfhound производства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Newsweek написал, что планы Евросоюза по оказанию финансовой помощи киевскому режиму в 2023 году могут оказаться под угрозой срыва из-за экономического кризиса в ЕС.