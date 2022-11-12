Оса, Пермский край, , 13:18 — REGNUM Погибшие в городе Осе Пермского края члены семьи жили дружно. Об этом сообщила журналистам знакомая убитой женщины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет «Газета. Ru «, погибшая очень любила своих сына и мужа и проводила с ними очень много времени. При этом к работе она относилась ответственно.

«Она обожала своего сына до безумия, всегда была с ним. Она очень хороший была человек», — цитирует её издание.

Знакомая семьи также добавила, что супруг женщины работал на севере вахтовыми методом. Отношения между супругами были тёплыми.

«Они всегда были вместе», — сказала гражданка. И добавила, что в эти выходные собиралась встретиться с семьёй, но 11 ноября ей сообщили о трагедии. «Мне до сих пор не верится, что моей Тоньки нет и её сына тоже», — заключила пермячка.

Как сообщало ИА REGNUM, тела погибших нашли 10 ноября. По предварительным данным, убийцей мог быть знакомый семьи. После совершения преступления он покончил с собой.

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