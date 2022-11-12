Оса, Пермский край, 12 ноября 2022, 13:18 — REGNUM Погибшие в городе Осе Пермского края члены семьи жили дружно. Об этом сообщила журналистам знакомая убитой женщины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свечи
Свечи

Как пишет «Газета. Ru «, погибшая очень любила своих сына и мужа и проводила с ними очень много времени. При этом к работе она относилась ответственно.

«Она обожала своего сына до безумия, всегда была с ним. Она очень хороший была человек», — цитирует её издание.

Знакомая семьи также добавила, что супруг женщины работал на севере вахтовыми методом. Отношения между супругами были тёплыми.

«Они всегда были вместе», — сказала гражданка. И добавила, что в эти выходные собиралась встретиться с семьёй, но 11 ноября ей сообщили о трагедии. «Мне до сих пор не верится, что моей Тоньки нет и её сына тоже», — заключила пермячка.

Как сообщало ИА REGNUM, тела погибших нашли 10 ноября. По предварительным данным, убийцей мог быть знакомый семьи. После совершения преступления он покончил с собой.

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