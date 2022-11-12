Минск, , 13:04 — REGNUM В настоящее время боевики ВСУ продолжают минировать территории, которые прилегают к границе с Белоруссией. Об этом 12 ноября сообщает белорусский Государственной пограничный комитет в своём телеграм-канале.

Мины Dnmchs.ru

«[Киевские] военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью», — говорится в сообщении.

Также указывается, что кроме разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры около пунктов пропуска, боевики ВСУ устанавливают мины на сопредельной стороне и на зеленой границе. При этом подчёркивается, что очередной такого рода факт был зафиксирован 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим возводит стену на границе с Белоруссией.