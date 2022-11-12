Оса, Пермский край, , 12:59 — REGNUM Зарезать двоих взрослых и ребёнка в городе Осе Пермского края мог друг семьи. Об этом пишут СМИ со ссылкой на знакомых убитых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из местных жительниц рассказала изданию «Газета. Ru «, что тело мужчины было найдено дома у вероятного убийцы. По её словам, следователи склоняются к версии о том, что преступление совершил именно он.

При этом женщина опровергла предположения о том, что у зарезанной гражданки якобы был роман с подозреваемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Осе были найдены тела мужчины, женщины и четырёхлетнего ребёнка. А позже выяснилось, что предполагаемый убийца троих человек покончил с собой.

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