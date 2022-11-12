Оса, Пермский край, 12 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Зарезать двоих взрослых и ребёнка в городе Осе Пермского края мог друг семьи. Об этом пишут СМИ со ссылкой на знакомых убитых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Одна из местных жительниц рассказала изданию «Газета. Ru «, что тело мужчины было найдено дома у вероятного убийцы. По её словам, следователи склоняются к версии о том, что преступление совершил именно он.

При этом женщина опровергла предположения о том, что у зарезанной гражданки якобы был роман с подозреваемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Осе были найдены тела мужчины, женщины и четырёхлетнего ребёнка. А позже выяснилось, что предполагаемый убийца троих человек покончил с собой.