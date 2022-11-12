Анкара, , 12:49 — REGNUM Почти без ограничений нападают на Россию страны Запада во главе с США, чему российская сторона оказывает сопротивление. Об этом 12 ноября рассказал журналистам президент Турции Тайип Эрдоган в самолёте по возвращении из Узбекистана.

Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что Анкара пытается выяснить, как можно в этой ситуации открыть коридор мира, так как лучшим путём в этой ситуации, по его мению, может быть путь от диалога к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что он считал целесообразной поездку президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), однако также он считает неуважительным оценивать решение российского лидера не ехать в Индонезию.