Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга, избегая платных парковок, которые охватили весь центр города, начали парковать свои автомобили на набережных Невы, несмотря на подъем воды из-за шторма. Это может привести к печальным последствиям, рассказал 12 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Акватория Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Платная парковка в Адмиралтейском районе повлияла на виды набережных, но на Васильевском острове такой картины до 1 ноября мы тут не видели», — заметил синоптик, разместив фотографию такой опасной парковки, и пояснил, что в связи с подъемом воды в Неве автомобили могут оказаться подтоплены, так как вода уже поднялась на метр.

Автомобили на набережной Васильевского острова https://t.me/kammeteo

Напомним, 12 ноября в городе на Неве объявлено штормовое предупреждение.

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