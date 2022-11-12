Анкара, , 12:36 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган считал целесообразной поездку президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), однако при этом он считает неуважительным оценивать решение российского лидера не ехать в Индонезию. Он рассказал об этом 12 ноября журналистам в самолёте по возвращении из Узбекистана.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«На самом деле, в ходе наших последних переговоров с ним (с Владимиром Путиным) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным», — сказал он.

Также Эрдоган указал, что президент РФ ответил ему на этом, что он оценит ситуацию и примет решение по этому поводу, а позднее стало известно, что в Индонезию на саммит G20 поедет российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу», — добавил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что он рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня.