Оса, Пермский край, 12 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Дело об убийстве троих пермяков поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководителя краевого управления ведомства Дениса Головкина. в частности, его интересуют сведения о проводимом комплексе следственных действий и об экспертизах, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 10 ноября в городе Осе. В квартире одного из жилых домов были обнаружены тела мужчины, его супруги и ребёнка. Убийство троих человек мог совершить гражданин 1997 года рождения. Затем он покончил с собой.