Санкт-Петербург, 12 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни ушла из жизни театральный режиссер Людмила Павловна Шувалова, чье имя более 70 лет было связано с Большим драматическим театром, сообщили 12 ноября в пресс-службе БДТ им. Г. А. Товстоногова. Режиссера не стало 11 ноября 2022 года.

bdt. spb.ru/ Людмила Шувалова

В БДТ Людмила Шувалова служила с 1951 года. Свой творческий путь в театре она начала как актриса. Ее первой работой стала роль Малуши в спектакле «Снегурочка» по Островскому (1951, постановка Ивана Ефремова). «В 1970 году Георгий Товстоногов предложил Людмиле Павловне стать ассистентом режиссера, а также взять на себя работу с артистами над ролями», — рассказали в БДТ.

В 1980 году Людмила Шувалова стала режиссером БДТ. В этом качестве вместе с Георгием Товстоноговым Шувалова работала над спектаклем «Этот пылкий влюбленный», главные роли в котором исполняли Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик. Особое место в творческой биографии Людмилы Шуваловой занимает работа над спектаклем «Цена» по пьесе Артура Миллера (1968, постановка Розы Сироты), осуществленная в 1988 году: режиссер участвовала в капитальном возобновлении постановки и осуществила ввод на роли Уолтера Франка Валерия Ивченко. В 1991 году Людмила Шувалова в качестве режиссера поставила спектакль «Любовные письма» по пьесе Альберта-Рамсделла Герни для актерского дуэта Екатерины и Андрея Толубеевых. В 1990-е и 2000-е годы Людмила Шувалова работала над такими спектаклями, как «Жорж Данден» (2003), «Костюмер» (2002), «Екатерина Ивановна» (2004), «Квартет» (2005), «Васса Железнова» (2006), «Школа налогоплательщиков» (2010).

«Когда Владислав Игнатьевич Стржельчик ушел из жизни, Людмила Павловна на протяжении многих лет хранила творческое наследие супруга и память о нем. Именно она в 1998-м году инициировала создание Санкт-Петербургской Независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика, членом жюри которой оставалась на протяжении многих лет», — добавили в театре.

За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Людмила Павловна была награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. В последние годы жизни она продолжала участвовать в проектах БДТ на портале БДТdigital.