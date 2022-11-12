Анкара, 12 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Он рассказал об этом 12 ноября журналистам в самолёте по возвращении из Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«За эти 2-3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по урегулированию на территории б. УССР — ред.), то есть диалог, в мир», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что намерен поговорить с главой киевского террористического режима В. Зеленским по поводу его позиции о переговорах с Россией по конфликту на территории б. УССР.