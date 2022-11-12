Оса, Пермский край, , 12:26 — REGNUM В городе Осе Пермского края убита семья. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Убийство совершено днём 10 ноября. В квартире дома обнаружили труп мужчины 1992 года рождения, его супруги и четырехлетнего сына. Все они с ножевыми ранениями.

«В ходе проведения следственных действий добыты доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений мужчины 1997 года рождения, который свел счеты с жизнью», — сказали в ведомстве.

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