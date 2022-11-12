Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В историческом доме Зингера на Невском проспекте Санкт-Петербурга после капитального ремонта и реконструкции открыли обновленный магазин «Дом книги», передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Перед открытием Дома Книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Дом книги впервые был открыт в историческом здании архитектора Павла Сюзора 19 декабря 1919 года. Создание Дома книги было связано с работой первых советских книжных издательств, в частности, с организацией Госиздата. Спустя столетие в марте 2022 года книжный магазин закрылся после длительных судебных тяжб с бывшим собственником. Теперь же Дом книги принадлежит подконтрольной городу компании.

«Более ста лет ленинградцы и петербуржцы ходили и ходят в Дом книги. Даже во время блокады дом работу не прекращал, это был символ стойкости и мужества ленинградцев», — сказал на открытии Дома книги губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вручил магазину копию чертежа дома Зингера.

Поздравить петербуржцев с возвращением Дома книги пришли глава Законодательного собрания Александр Бельский, депутат Государственной думы Сергей Боярский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который вручил губернатору памятную награду со словами, что «Домов книги у нас много, но нигде в мире нет дворца книги».

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