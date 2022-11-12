Анкара, , 12:21 — REGNUM О своём намерении поговорить с главой киевского террористического режима В. Зеленским по поводу его позиции о переговорах с Россией по конфликту на территории б. УССР рассказал 12 ноября журналистам в самолёте по возвращении из Узбекистана президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы также переговорим с… Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело (на посредничество Турции по ситуации на территории б. УССР и перспективы мирных переговоров — Прим. ред.), мы, конечно, узнаем их мнение», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что Анкара продолжит искать пути, чтобы понять приведет ли такое посредничество к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем.