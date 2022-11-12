Санкт-Петербург, 12 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Стало известно, при каких условиях в новых вагонах Петербургского метрополитена появятся разъёмы для зарядки мобильных устройств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

USB разъемы

Напомним, утром в субботу, 12 ноября, на станции «Балтийская» состоялась церемония запуска в первый рейс новейшего состава «Балтиец». Возить петербуржцев и гостей города будет современный поезд, но пока без USB-разъёмов для зарядки гаджетов. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что со временем их готовы добавить.

«Мы проведём опрос жителей, какие ещё предложения будут к нам по усовершенствованию этого вагона. Обязательно их исполним и претворим в жизнь, чтобы можно было подзарядить телефон, ряд других каких-то нюансов», — пообещал Беглов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о разработке вагонов с разъёмами в пресс-службе «Трансмашхолдинга» (производитель «Балтийца») также сослались на проведение опроса. Там добавили, что компания вряд ли будет анонсировать эту информацию раньше, чем она появится в Петербурге.

О площадке проведения опроса среди петербуржцев пока ничего неизвестно. В «Трансмашхолдинге» предположили, что его анонс может появиться в газете Metro.

Вместе с тем развитие вагонов появлением одних лишь разъёмов не будет ограничиваться. Совершенствовать вагоны можно будет на протяжении действия контракта между городом и заводом.

«Контрактом предусматривается такая вариация, когда через определённый период в вагоны заложена модернизация каждой новой поставки. Временной промежуток условно пять лет там будет. Вагоны с дополненными характеристиками. Вот сейчас запустим голосование, будет поставлено USB, условно через пять лет, может, ещё что-то будет там», — обозначили предположительные сроки в пресс-службе предприятия.

Отметим, что «Балтиец» — усовершенствованный поезд по сравнению с другими составами. Так, ширина дверных проёмов в нем увеличена до 140 сантиметров для удобства пассажиров.