Лондон, , 11:50 — REGNUM Призывы премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к мировому сообществу продолжать попытки давления на президента России Владимира Путина, чтобы он уступил в конфликте на территории б. УССР, вызвали 12 ноября негативную реакцию у читателей портала британского телеканала Sky News.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом большая часть комментирующих либо высмеяла, либо возмутилась заявлениями главы австралийского правительства.

«Он ведёт себя как ребенок, который понятия не имеет о силе другой стороны. Шокирует, что такие люди руководят страной, не имея ни малейшей порядочности или смирения. Он думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать?», — задался вопросом один из комментирующих.

«Альбанезе начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?», — поддержал его другой читатель.

«Такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный», — констатировал ещё один комментирующий.

«Альбанезе было бы лучше попросить Путина дать ему несколько советов», — рекомендовал ещё один читатель.

«Альбанезе «фантастический» лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина», — добавил другой комментирующий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба потребовал от членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пытаться давить на Россию в вопросе «зерновой сделки».