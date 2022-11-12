Читатели Sky News высмеяли требования премьер-министра Австралии к Путину
Лондон, 12 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Призывы премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к мировому сообществу продолжать попытки давления на президента России Владимира Путина, чтобы он уступил в конфликте на территории б. УССР, вызвали 12 ноября негативную реакцию у читателей портала британского телеканала Sky News.
При этом большая часть комментирующих либо высмеяла, либо возмутилась заявлениями главы австралийского правительства.
«Он ведёт себя как ребенок, который понятия не имеет о силе другой стороны. Шокирует, что такие люди руководят страной, не имея ни малейшей порядочности или смирения. Он думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать?» — задался вопросом один из комментирующих.
«Альбанезе начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?» — поддержал его другой читатель.
«Такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный», — констатировал ещё один комментирующий.
«Альбанезе было бы лучше попросить Путина дать ему несколько советов», — рекомендовал ещё один читатель.
«Альбанезе «фантастический» лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина», — добавил другой комментирующий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба потребовал от членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пытаться давить на Россию в вопросе «зерновой сделки».