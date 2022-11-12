Лондон, 12 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Призывы премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к мировому сообществу продолжать попытки давления на президента России Владимира Путина, чтобы он уступил в конфликте на территории б. УССР, вызвали 12 ноября негативную реакцию у читателей портала британского телеканала Sky News.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

При этом большая часть комментирующих либо высмеяла, либо возмутилась заявлениями главы австралийского правительства.

«Он ведёт себя как ребенок, который понятия не имеет о силе другой стороны. Шокирует, что такие люди руководят страной, не имея ни малейшей порядочности или смирения. Он думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Альбанезе начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?» — поддержал его другой читатель.

«Такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный», — констатировал ещё один комментирующий.

«Альбанезе было бы лучше попросить Путина дать ему несколько советов», — рекомендовал ещё один читатель.

«Альбанезе «фантастический» лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина», — добавил другой комментирующий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба потребовал от членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пытаться давить на Россию в вопросе «зерновой сделки».