Москва, , 11:47 — REGNUM Опасения России относительно нарушений при распространении ядерного оружия правомерны, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council.gov.ru

Сенатор обратил внимание на то, что США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО).

Так, уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12. Их доставка и установка на базы НАТО в европейских странах запланированы на декабрь 2022 года. Фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными, отметил парламентарий.

«Между тем данный факт представляет собой нарушение статьи I ДНЯО, из которой следует, что государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами», — указал Косачёв в телеграм-канале.

Этому обязательству корреспондирует соответствующее обязательство неядерных государств (статья II): каждое государство, не обладающее ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно, добавил он

В этой связи Косачёв настаивает на том, что о положениях ДНЯО нужно помнить при проведении так называемых «совместных ядерных миссиях НАТО», которые де-факто нарушают первые две статьи ДНЯО.

«О положениях ДНЯО нужно помнить Польше, которая просится в кандидаты на размещение ядерного оружия НАТО. О положениях ДНЯО нужно помнить и [Киеву], который намерен при помощи НАТО создать «грязную» ядерную бомбу и применить её», — указал парламентарий.

Опасения России абсолютно понятны и правомерны, резюмировал сенатор, они основаны на фактах нарушения со стороны США, НАТО и Киева режима нераспространения ядерного оружия, свидетелями которого сейчас является весь мир.

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