Пномпень, , 11:39 — REGNUM Глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба потребовал от членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пытаться давить на Россию в вопросе «зерновой сделки». Он заявил об этом 12 ноября на полях саммита АСЕАН в Камбодже, его слова приводит Reuters.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — сказал он.

Также Кулеба высказал мнению о том, что присутствие России в «зерновой сделке» является «недостаточным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Нидерландов разрешили отправку 20 тысяч тонн российских удобрений, которые были блокированы в порту нидерландского города Роттердам в рамках санкций против России.