Рождествено, , 11:38 — REGNUM Провести национальный референдум по вопросу смены экономического курса и аннулирования итогов приватизации предложил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

Зюганов объявил о необходимости принять бюджет победы и перечислил основные его направления.

«КПРФ предлагает ряд базовых мер, в их числе не замораживать средства в копилку, поставить заслон вывозу капиталов за рубеж, пересмотреть систему налогов. Главная мера — национализация стратегических отраслей, которые должны служить нуждам общества», — заявил Зюганов в ходе пленума в Московской области.

Он также выразил возмущение санкциями.

«Арестовали 300 с лишним миллиардов долларов, и в этом году, я не недавно встречался с Центробанком, еще вывезут 260 млрд — полтриллиона! — всю страну можно обустроить, включая и новые территории, вернувшиеся на родину», — отметил коммунист.

В этой связи он предлагает реформу социально-экономической системы.

«Наступает новое время. Пора вырвать национальные богатства из рук олигархии, аннулировать итоги грабительской приватизации. Это в состоянии сделать национальным референдумом. Это будет юридически законно, морально справедливо, экономически верно. Только так Россия мобилизует ресурсы, проведет новую индустриализацию, обеспечит стремительное развитие и сможет гордиться новыми победами», — подчеркнул Зюганов.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов предложил разработать новую Конституцию России