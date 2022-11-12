Москва, 12 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Видеозапись боевой подготовки российских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в тыловой зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 12 ноября Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На выложенных в интернет кадрах запечатлено как мобилизованный бойцы ВДВ проходят боевую подготовку и слаживание под руководством участников спецоперации.

Также указывается, что мобилизованные военнослужащие прошли огневую, медицинскую, тактическую, инженерную подготовку, а также освоили вооружение, военную и специальную технику.

При этом уточняется, что особое внимание было уделено подготовке операторов квадрокоптеров в подразделениях беспилотной авиации.

«Военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, в том числе всеми положенными денежными выплатами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что на начало переговоров по ситуации на территории б. УССР рассчитывают США, считающие, что определять их условия должен глава преступного режима Киева В. Зеленский.