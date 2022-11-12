Вашингтон, , 11:22 — REGNUM На начало переговоров по ситуации на территории б. УССР рассчитывают США, считающие, что определять их условия должен глава режима Киева В. Зеленский. Об этом 12 ноября заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению Смит, Россия при желании якобы может «закончить конфликт завтра».

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент (США Джо Байден) только что сказал, что этой войне необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой… Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное [российской стороной]», — сказала она.

При этом постпред США при НАТО уточнила, что Вашингтон и руководство альянса поддерживают ежедневную связь с командованием киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый секретарь Совета нацбезопасности и обороны киевского режима Алексей Данилов заявил, что замораживания конфликта с Россией не будет и перед боевиками ВСУ стоит задача по захвату всей территории б. УССР.