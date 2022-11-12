Екатеринбург, 12 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Следственный комитет России заинтересовался жалобами жителей Свердловской области на опасную дорогу в школу. Об этом 12 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Областное управление СКР проводит доследственную проверку. А главный следователь России Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле и ждёт от подчинённых доклада о ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, на проблему пожаловались в соцсетях жители деревни Первунова. Они рассказали в своём видеоролике, что детям приходится переходить оживлённую автотрассу в неположенном месте, чтобы попасть в школу. Причиной такой ситуации граждане называют отсутствие пешеходного перехода.

Также с риском для жизни люди вынуждены переходить дорогу, чтобы попасть в больницу и в детский сад. Прокуратура проводит проверку по фактам жалоб.