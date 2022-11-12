Новая Каховка, Херсонская область, 12 ноября 2022, 11:14 — REGNUM Видеозапись подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области опубликовали 12 ноября «Известия».
На выложенных в интернет кадрах зачалена яркая вспышка со взрывом и поднимающиеся после них небе густые клубы дыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поздравления президента Франции Эммануэля Макрона главе киевского террористического режима Зеленскому по поводу ухода Вооружённых сил (ВС) РФ вызвали возмущение у читателей французской газеты Le Figaro.