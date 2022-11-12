Новая Каховка, Херсонская область, 12 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Видеозапись подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области опубликовали 12 ноября «Известия».

(сс) code404 Взрыв

На выложенных в интернет кадрах зачалена яркая вспышка со взрывом и поднимающиеся после них небе густые клубы дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поздравления президента Франции Эммануэля Макрона главе киевского террористического режима Зеленскому по поводу ухода Вооружённых сил (ВС) РФ вызвали возмущение у читателей французской газеты Le Figaro.