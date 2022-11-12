Рождествено, , 11:11 — REGNUM «Сталинская» и «Брежневская» конституции станут базовыми при подготовке КПРФ новой Конституции России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе пленума в Московской области.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Правовой основой для сплочения наций и народностей стали Декларация и Договор об образовании Союза. Второй съезд советов СССР утвердил первую Конституцию Союза», — сказал Зюганов.

Он также напомнил о прошедших в Госдуме слушаниях по изменению законодательства.

«Когда мы проводили в Думе слушания по изменению законодательства, и там Синельщиков (депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков — ред.) делал доклад, поручил руководству ЦК и фракции… две Конституции — «Сталинскую» и «Брежневскую». Вот будет опорой для подготовки новой Конституции», — заявил коммунист.

Госдума в 2020 году приняла блок существенных поправок к Конституции. Поправки в Основной закон оставили незыблемыми основополагающие нормы, но при этом наполнили ряд декларативных положений конкретикой.

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