Киев, , 10:40 — REGNUM По словам так называемого секретаря Совета нацбезопасности и обороны киевского режима Алексея Данилова, замораживания конфликта с Россией не будет и перед боевиками ВСУ стоит задача по захвату всей территории б. УССР. Его слова 12 ноября приводит прокиевское издание «Зеркало недели».

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года», — сказал он.

Также представитель режима Киева уточнил, что на последнем заседание ставки верховного главнокомандующего киевскими боевиками говорили о херсонском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что группировка ВСУ на запорожском направлении усиливается руководством боевиков киевского нацистского режима.