Киев, 12 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. По словам так называемого секретаря Совета нацбезопасности и обороны киевского режима Алексея Данилова, замораживания конфликта с Россией не будет и перед боевиками ВСУ стоит задача по захвату всей территории б. УССР. Его слова 12 ноября приводит прокиевское издание «Зеркало недели».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года», — сказал он.

Также представитель режима Киева уточнил, что на последнем заседании ставки верховного главнокомандующего киевскими боевиками говорили о херсонском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что группировка ВСУ на запорожском направлении усиливается руководством боевиков киевского нацистского режима.