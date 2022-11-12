Москва, , 13:41 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США не станут препятствовать Индии закупать нефть из России по ценам выше «потолка», который был установлен на саммите G7. Соответствующее заявление глава американского минфина сделала агентству Reuters.

Американский министр отметила, что прекращение импорта российской нефти в страны Европейского союза уже нанесет серьезный удар по экономике Российской Федерации, а российской стороне затруднительно поставлять свои энергоресурсы в том же объеме, что были до введения санкций. Также она добавила, что некоторые покупатели для поставок российской нефти пользуются услугами западных компаний, которые откажутся предоставлять свои услуги. На этом фоне Штаты не собираются запрещать Индии покупать российскую нефть.

Позицию Соединенных Штатов обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения возмутились, — какое вообще дело Соединенных Штатов, что и по какой стоимости собирается закупать Индия или какая-либо другая страна. Другие отметили, что США пытаются «сохранить лицо» и сделать вид, что они продолжают все контролировать.

«Меня бесит сама формулировка: США не против! Какое их дело?! Тьфу!» — не выдержала Tatyana N.

«А если были бы против, то что?» — задалась вопросом Olga B.

«США ещё не поняли, что уже всем [плевать] на их мнение», — пишет Homo S.

«Большой белый брат разрешил?» — иронизирует Светлана.

«В самом деле США не против? Как мило, прям смешно. Нас их мнение мало интересует, пусть в своём… звёздно-полосатом мире цены регулируют, без них остальные страны разберутся», — прокомментировала Anjelika.

«А почему они считают, что их мнение вообще кого-то интересует?» — недоумевает Анастасия.

«Всё в гегемонию играют…» — добавила Ксения Л.

«Индия опять забыла подписать разрешение на закупки у США… Досада какая!» — шутит Андрей Ш.

«Пытаются сохранить лицо. Но их уже никто не спрашивает. Весь мир уже открыто посылает Америку по известному адресу», — написала «Белая Лилия».

«Когда послали и пытаешься сделать вид, что так и задумано», — с сарказмом отметил Виталий.

«США разрешили? Весь мир ждал их разрешения. Спасибо им», — добавил alekZz.

«Интересно, а индусы в курсе?» — смеется Денис.

«Штаты уже из кожи вон лезут, чтобы всем показать, что рулят миром они. Только эти потуги все смешнее и смешнее», — написала одна из участниц обсуждения.

«У Штатов редкосная борзота!!!» — комментирует Sеrge E.

«Зато выглядит всё по воле гегемона», — пошутил М. К.

«Следующая стадия: не удалось прекратить безобразие, значит надо его возглавить», — написал Владислав С.

«Вот смысл исторической роли России и СВО — освободить себя и весь мир от самоназначенных смотрящих, коими возомнили себя американцы…» — подытожила mimoza.