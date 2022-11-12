Пекин, 12 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Мировой рекорд был установлен китайским грузовым кораблём «Тяньчжоу-5», осуществившим стыковку с орбитальной станцией КНР чуть более чем через два часа после запуска с космодрома. Об этом 12 ноября сообщает китайское Управление программы пилотируемых космических полетов.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

Уточняется, что рекордно быстрая стыковка был произведена в 12:10 (07:10 мск) и это в три раза быстрее корабля «Тяньчжоу-4», запущенного в космос в мае 2022 года и осуществившего стыковку через семь часов после старта.

«Этот технологический прорыв имеет важное значение для повышения уровня стыковки китайских космических аппаратов. Благодаря ему улучшились возможности для снабжения станции в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракету-носитель CZ-7 Y6 с грузовым кораблём «Тяньчжоу-5» запустили в 10:03 (05:03 мск).