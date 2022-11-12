Торонто, Канада, 12 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Малкин

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу гостей со счётом 2:4.

В составе победителей голами отметились российский форвард Евгений Малкин (20-я минута), Джейсон Цукер (22-я), Брок Макгин (42-я) и Джейк Гюнцель (60-я, в пустые ворота). У «Мэйпл Лифс» шайбами отличились Зак Астон-Риз (14-я) и шведский нападающий Вильям Нюландер (38-я).

Также Малкин записал на свой счёт в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 13 ноября на выезде сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» в этот же день примет у себя команду «Ванкувер Кэнакс».