Мелитополь, , 10:24 — REGNUM Группировка ВСУ на запорожском направлении усиливается руководством боевиков киевского нацистского режима. Об этом 12 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что в связи с этим линия обороны в регионе усиливается, потому что боевики ВСУ могут теперь бросить на прорыв максимально возможные силы.

«Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Ещё одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что не сомневается в победе Вооружённых сил (ВС) РФ в спецоперации по денацификации на территории б. УССР.