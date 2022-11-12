Донецк, 12 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В победе Вооружённых сил (ВС) РФ в спецоперации по денацификации на территории б. УССР не сомневается бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне СВО с группой военных советников.

Government.ru Дмитрий Рогозин

«Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогозин уточнил, что он не помнит, когда России приходилось воевать сразу с мощной коалицией высокотехнологичных стран и населением, настолько сильно одурманенным антироссийской пропагандой.

«Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться [киевской] телевизионной пропагандой — это просто зомбирование», — пояснил экс-глава Роскосмоса.

Кроме того, он подчеркнул, что легкой прогулки по территории б. УССР не получится, однако от результата спецоперации зависит будущее России.

«Поэтому помогайте фронту, помогайте чем можете — кто-то деньгами, кто-то мозгами, кто-то физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды — здесь всему будут рады. Я это понял и просто хочу вам об этом сказать», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал, что попытку наступления на Белгородскую и Курскую области России намерены совершить в зимний период боевики киевского террористического режима.