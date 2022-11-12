Вашингтон, 12 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Два неопознанных судна с отключенными датчиками о локации (транспондерами) заметили у района газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в период совершения терактов на них. Об этом 12 ноября пишет американское издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know.

Цитата из видео «Expressen» Кадры повреждений «Северного потока»

По информации последней, это были суда длинной 95-130 метров, которые проходили с выключенными транспондерами на расстоянии нескольких километров от мест совершения терактов на газопроводах.

«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — рассказал глава и сооснователь названной компании Джерри Яворницки.

Также в компании уточнили, что её сотрудники проанализировали спутниковые снимки этого района за 90 дней, выявив 25 разных судов, у 23 из которых транспондеры были включены.

При этом издание уточняет, что эта информация может стать поводом для новых спекуляций по поводу причины произошедшего на «Северных потоках». Кроме того, утверждается, что эксперты поделились своей информацией с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что швейцарская компания — оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG получила разрешение от властей Дании на обследование места повреждения одной из ниток этого трубопровода