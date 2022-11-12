Вашингтон, 12 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Несмотря на имеющуюся в отношениях России и США напряжённость, администрация президента Джо Байдена ещё с лета якобы хочет возобновить диалог с Москвой по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это 12 ноября утверждается в публикации американского журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведётся уже несколько месяцев», — говорится в статье.

Также утверждается, что о готовности администрации Байдена вести взаимодействие по некоторым внешнеполитическим вопросам, несмотря на антироссийские санкции и политику превратить РФ в изгоя на международном уровне, якобы говорит такое стремление Соединённых Штатов к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США состоится в Каире в конце ноября — начале декабря.