Николаев, Украина, 12 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Массовые облавы на улицах и проверки по квартирам устраивает в Николаеве СБУ для поиска имеющих любые связи с Россией — родных, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах или записных книжках. Об этом 12 ноября рассказал активист пророссийского подполья города.

Ssu.gov.ua СБУ проводит силовую акцию

Как отметил активист, слова которого приводит РИА Новости, теперь СБУ ведёт проверки всего города из-за того, что или хочет поднять свою статистику к концу года, или пророссийское подполье их так напугало.

«Сейчас шмонают во всём городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — сказал он.

Кроме того, указывается, что также активист передал несколько видеозаписей из Николаева, где запечатлены блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи и боевики ВСУ на городских улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал, что попытку наступления на Белгородскую и Курскую области России намерены совершить в зимний период боевики киевского террористического режима.