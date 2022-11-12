СБУ проводит облавы в Николаеве для поиска связанных с Россией людей
Николаев, Украина, 12 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Массовые облавы на улицах и проверки по квартирам устраивает в Николаеве СБУ для поиска имеющих любые связи с Россией — родных, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах или записных книжках. Об этом 12 ноября рассказал активист пророссийского подполья города.
Как отметил активист, слова которого приводит РИА Новости, теперь СБУ ведёт проверки всего города из-за того, что или хочет поднять свою статистику к концу года, или пророссийское подполье их так напугало.
«Сейчас шмонают во всём городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — сказал он.
Кроме того, указывается, что также активист передал несколько видеозаписей из Николаева, где запечатлены блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи и боевики ВСУ на городских улицах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал, что попытку наступления на Белгородскую и Курскую области России намерены совершить в зимний период боевики киевского террористического режима.