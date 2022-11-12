Москва, 12 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Попытку наступления на Белгородскую и Курскую области России намерены совершить в зимний период боевики киевского террористического режима. Об этом 11 ноября рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты. — Прим. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти», — приводит его слова РИА Новости.

Также пленный боевик ВСУ уточнил, что руководство ВСУ планирует в это время пройти такое расстояние, которое сможет.

«Не сильно я осведомлён в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это курское направление и белгородское», — добавил пленный.

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