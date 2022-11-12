Вашингтон, 12 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Из-за нового состава Конгресса США, на выборах в который победили представители Республиканской партии, киевский режим проиграет конфликт с Россией, если республиканцы сократят объём помощи Киеву, и в первую очередь — финансовой. Об этом 11 ноября написал колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Как отметил Рогин, перед и после выборов в американский Конгресс президент США Джо Байден всячески пытался склонить его новый состав к продолжению оказания помощи Киеву в существующем объёме, однако фактически «либо не знает, либо не хочет признавать, что в Конгрессе нет согласия» в этом, и потому «путь Конгресса к одобрению новой помощи [Киеву] в следующем году будет тернистым».

«По словам нескольких законодателей и высокопоставленных сотрудников аппарата Конгресса, Маккарти и другие лидеры республиканского большинства в палате представителей уже обсуждают, как изменить пакет помощи [Киеву] в новом Конгрессе, чтобы адекватно отреагировать на широкий спектр проблем, вызывающих озабоченность в их партии. Некоторые ультраправые законодатели-республиканцы призывают к полному прекращению помощи [киевскому режиму]. Но многие их однопартийцы стремятся урезать большую часть экономической помощи, сохранив или даже увеличив её военную составляющую. То есть пойти на своеобразный компромисс», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

Также указывается, что, по мнению представителей режима Киева, в данный момент сокращение им экономической помощи они считают «несвоевременным и опасным», так как без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда экономика на захваченной киевским режимом части б. УССР может рухнуть, и это станет победой России.

«Денежная поддержка наших государственных финансов в наших глазах… является частью помощи нам в вопросах безопасности и военной поддержки. Без этой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — приводит Рогин слова так называемого заместителя министра экономики киевского режима Тараса Качки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что помощь Киеву для улучшения его позиций на поле боя продолжит отправлять Вашингтон.