Лондон, , 08:35 — REGNUM Попытки изолировать делегацию России на саммите «Группы двадцати» (G20) предпримут Европейский союз и Великобритания. Об этом 12 ноября сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что один из представителей дипломатии ЕС пояснил, что таким образом страны Запада хотят продемонстрировать, что «международное сообщество думает о действиях» Москвы на территории б. УССР.

«Это означает также препятствовать их встречам с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — заявил изданию европейский чиновник.

Также он указал, что представители ЕС и Британии попытаются дать понять коллегам из РФ, что любые переговоры, как они считают, должны проводиться на приемлемых для киевского режима условиях.

При этом источник признал, что Китай, в отличие от западных стран, не будет способствовать изоляции российской делегации и, как ожидается, Москва и Пекин будут стараться «смягчить» совместное заявление стран. Кроме того, представитель европейской внешнеполитической службы назвал отношения между Россией и Китаем «безграничной дружбой».

Отметим, саммит G20 пройдёт на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября и, как ожидается, делегацию РФ на нем возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также ожидается, что на нём на одном из мероприятия посвященных конфликту на территории б. УССР выступит в формате онлайн глава киевского террористического режима В. Зеленский.