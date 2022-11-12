Берлин, , 08:29 — REGNUM Доводы противников телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным не смогли убедить канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от диалога. Об этом политик рассказал 11 ноября в ходе своего выступления на мероприятии RND.

Олаф Шольц (сс) Администрация президента России

«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и мир стал возможен. <…> Эта тема является предметом всех переговоров, которые велись с президентом России. И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом», — сказал Шольц.

Кроме того, канцлер Германии напомнил о своём визите в Москву и встрече с Путиным «за этим семиметровым столом» перед началом спецоперации. Шольц назвал свой разговор с Путиным во время визита крайне важным в контексте сложившейся ситуации, так как во время четырёхчасовых переговоров была затронута тема взаимоотношений Москвы и Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил канцлер Германии Шольц, ФРГ, ЕС и G7 («Большая семерка») не вводили санкционные ограничения по газу якобы из-за того, что многие страны были зависимы от поставок голубого топлива из России и Берлин не хотел создавать им «трудности».

Читайте ранее в этом сюжете: Шольц назвал причину отказа Германии вводить санкции против газа из России