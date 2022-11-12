Пномпень, , 08:20 — REGNUM Для участия в Восточноазиатском саммите прибыл в столицу Камбоджи — Пномпень — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись этого 12 ноября разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сергей Лавров прибыл в Камбоджу», — написала она в прикреплённом к видео сообщении.

Также на выложенных Захаровой кадрах запечатлено как глава МИД РФ спускается по трапу самолёта и его встречают официальные лица Камбоджи, а затем Лавров садится в машину своего кортежа.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в МИД РФ сообщили, что Москва в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона в отношении российских граждан вводит запрет на въезд для 200 граждан США.