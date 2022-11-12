Аккра, , 08:16 — REGNUM Министр финансов Ганы Кен Офори-Атта планирует представить парламенту страны свой доклад по государственному бюджету на 2023 год, несмотря на требования правящей партии и оппозиции об отставке чиновника. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гана Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава минфина подвергается резкой критике на фоне экономического кризиса, который является самым тяжелым за последние годы. Инфляция в Гане в годовом выражении достигла 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября агентство Reuters передало о том, что девальвация национальной валюты Ганы вызвала в стране ситуацию, на фоне которой множество торговцев закрыли свои магазины.