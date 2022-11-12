Аккра, 12 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр финансов Ганы Кен Офори-Атта планирует представить парламенту страны свой доклад по государственному бюджету на 2023 год, несмотря на требования правящей партии и оппозиции об отставке чиновника. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Гана

Глава минфина подвергается резкой критике на фоне экономического кризиса, который является самым тяжелым за последние годы. Инфляция в Гане в годовом выражении достигла 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября агентство Reuters передало о том, что девальвация национальной валюты Ганы вызвала в стране ситуацию, на фоне которой множество торговцев закрыли свои магазины.